Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка від початку війни дає багато благодійних концертів та виступає за кордоном з метою зібрати кошти на підтримку українців, 25 січня відзначає свій день народження. Зірці виповнилося 38 років.

З цього приводу фан-клуб артистки в Instagram опублікували її фото та написали зворушливе привітання. На знімку Тіна зображена на цікавому тлі, вона стоїть у скромній позі. Перед камерою вона з'явилася в спокусливій світлій сукні з відкритим декольте, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації написали: "Ми вітаємо тебе З Днем Народження, Тіно! Цей рік був не таким, як інші. Ти стала прикладом сили на культурному фронті, ти приклад об‘єднанності та незламності! І незважаючи на все ти завжди є втілення любові, ніжності, легкості та краси. Ми бажаємо тобі і надалі мати завжди цю силу, наснагу, рішучість та бажання йти вперед попри все! Ти приклад для багатьох! Вся ФанТіна вітає тебе з твоїм днем!".

У коментарях до публікації українці продовжили вітати Кароль з її днем ​​народження:

"Вітаю, Тіно! Ви неймовірна! Будьте щасливі!".

"З Днем народження".

"З Днем Народження - Наша своя, найкраща!".

"З Вашим днем, Тіно. Дякуємо за те, що вибрали свою країну ще 8 років тому і не зраджуєте їй. Обіймаю".

"З днем ​​народження вас, Тіна Кароль. Здоров'я, завжди йти вперед з такою силою в життя".

"Вітаю. Нехай завжди щастить під мирним небом!".

"Тіночко, вітаємо з днем ​​народження! Бажаємо здоров'я, сил, кохання та перемоги всім нам!".

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