Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатіка, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала фото та відео зі свого чергового виступу для ЗСУ та похвалилася важливою нагородою.

Як виявилося, Ліда отримала відзнаку "Артист-волонтер року" і розповіла, що це не лише її заслуга, а й усіх колег-артистів, які виступають для українських захисників та займаються волонтерством.

На свій черговий концерт Ліда обрала стильний образ – на ній сріблястий комбінезон із чорним шкіряним піджаком та шпильками. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж із червоною помадою.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Культурно-благодійні проєкти постійно нагадують нам, як змінилась наша реальність. Реальність, в якій кожен українець перебуває вже 11 місяців. Війна продовжується, а отже продовжується наша боротьба за перемогу! Я безмежно вдячна кожному захиснику нашої країни. Також, вчора я мала велику честь виступити перед воїнами ЗСУ та отримати відзнаку «Артист-волонтер року»! Я впевнена, що кожен з нас робить усе, що в наших силах. Вважаю, що це нагорода кожного українського артиста і я розділяю її з усіма колегами по цеху. Дякую усім, хто підтримує та продовжує допомагати. Тільки разом… і тільки до перемоги!".

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