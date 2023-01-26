Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео, де показав фрагмент нової пісні англійською мовою та заінтригував туром.

Так, у короткому ролику Макс з'явився у незвичайному містичному образі. На ньому чорний піджак і темна водолазка, волосся незвичайно зачесане, а на обличчі легка неголеність. У кадрі артист з'являється в спалахах світла, що миготять, що додає ролику особливої ​​атмосфери.

У підписі до публікації Барських порадував шанувальників новинами: "Підготовка до нового туру триває. Також я завершую роботу над англомовним альбомом, який ви зможете почути спочатку у моєму TikTok та концертах, а потім у повному релізі".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео виконавця:

"Будь ласка, приїжджайте до Будапешта".

"Чекаю прямо з нетерпінням".

"Коли вже буде повна версія? Зачекалися вже".

"Ви приїдете до Вроцлава? Дуже чекаю, думаю, не тільки я".

"Удачі тобі, натхнення та сил. Бережи себе".

"Ми вже вивчили напам'ять цей шматок, чекаємо не дочекаємось англомовного альбому!".

"Ну нереальний, талановитий та красивий як Аполлон".

"Дуже круто, чекаю з нетерпінням на новий альбом, удачі в турі, коханий".

"Макс, я завжди вірила в тебе і вірю! Ніколи не здавайся, не сумнівайся в тому, що ти робиш! І бережи себе!"

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