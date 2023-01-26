Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео, на котором показал фрагмент новой песни на английском языке и заинтриговал туром.

Так, в коротком ролике Макс появился в необычном мистическом образе. На нем черный пиджак и темная водолазка, волосы необычно зачесаны, а на лице легкая небритость. В кадре артист появляется в мигающих вспышках света, что добавляет ролику особой атмосферы.

В подписи к публикации Барских порадовал поклонников новостями: "Подготовка к новому туру продолжается. Также я завершаю работу над англоязычным альбомом, который вы сможете услышать сначала в моем TikTok и концертах, а затем в полном релизе".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео исполнителя:

"Пожалуйста, приезжайте в Будапешт".

"Жду прям с нетерпением".

"Когда уже будет полная версия? Заждались уже".

"Вы приедете во Вроцлав? Очень жду, думаю, не только я".

"Удачи тебе, вдохновения и сил. Береги себя".

"Мы уже выучили наизусть этот кусок, ждем не дождемся англоязычный альбом!".

"Ну нереальный, талантливый и красивый как Аполлон".

"Очень круто, жду с нетерпением новый альбом, удачи в туре, любимый".

"Макс, я всегда верила в тебя и верю! Никогда не сдавайся, не сомневайся в том, что ты делаешь! И береги себя!".

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