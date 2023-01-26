Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен чудово порадував українців, приєднавшись до "леопардового" флеш-мобу, суть якого закликатиме Німеччину постачати Україні танки Leopard 2.

Як видно, Ектор креативно підійшов до челенджу та опублікував фото, на якому позує не лише у леопардовій футболці, а й у трусах. Причому, на білизні у нього ззаду напис: "путін - х*йло", теж в леопардовому принті. Забавно, що на цьому фото ресторатора знято зі спини, видно, що він зайнятий прибиранням на вулиці з граблями в руках.

У підписі до публікації Хіменес-Браво написав: "Леопард – моя друга улюблена тварина, після Лупіти та Чоко". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію шеф-кухаря:

"Прочитавши напис, я леопарда навіть не помітила".

"Найкращого леопарда я вже не побачу".

"Ектор, браво. Бурхливі невгамовні оплески. Дякую за підтримку".

"Браво Ектор! Аплодую стоячи!".

"Ось так леопард!"

"Можна закривати флеш-моб".

"Вау, дуже оригінально".

"Красавчик".

"Ектор просто красень!".

"Ектор, розкішний вигляд".

Нагадаємо, "Продовжується наша боротьба": екс-підопічна Монатіка Ліда Лі похвалилася важливою нагородою.

Як повідомляла Politeka, "Ти стала прикладом": українці зворушливо привітали Тіну Кароль з днем ​​народження, фото.

Також Politeka писала, що "Обіймаю і ціную кожного": Огневич захопилася згуртованістю українців у біді.