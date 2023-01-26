Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен чудово порадував українців, приєднавшись до "леопардового" флеш-мобу, суть якого закликатиме Німеччину постачати Україні танки Leopard 2.
Як видно, Ектор креативно підійшов до челенджу та опублікував фото, на якому позує не лише у леопардовій футболці, а й у трусах. Причому, на білизні у нього ззаду напис: "путін - х*йло", теж в леопардовому принті. Забавно, що на цьому фото ресторатора знято зі спини, видно, що він зайнятий прибиранням на вулиці з граблями в руках.
У підписі до публікації Хіменес-Браво написав: "Леопард – моя друга улюблена тварина, після Лупіти та Чоко". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію шеф-кухаря:
"Прочитавши напис, я леопарда навіть не помітила".
"Найкращого леопарда я вже не побачу".
"Ектор, браво. Бурхливі невгамовні оплески. Дякую за підтримку".
"Браво Ектор! Аплодую стоячи!".
"Ось так леопард!"
"Можна закривати флеш-моб".
"Вау, дуже оригінально".
"Красавчик".
"Ектор просто красень!".
"Ектор, розкішний вигляд".
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