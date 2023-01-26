Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен здорово повеселил украинцев, присоединившись к "леопардовому" флэш-мобу, суть которого призвать Германию поставлять Украине танки Leopard 2.
Как видно, Эктор креативно подошел к челленджу и опубликовал фото, на котором позирует не только в леопардовой футболке, но и в трусах. Причем, на белье у него сзади надпись: "путин – х*йло", тоже в леопардовом принте. Забавно, что на этом фото ресторатор снят со спины, видно, что он занят уборкой на улице с граблями в руках.
В подписи к публикации Хименес-Браво написал: " Леопард – мое второе любимое животное, после Лупиты и Чоко". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шеф-повара:
"Прочитав надпись, я леопарда даже не заметила".
"Лучшего леопарда я уже не увижу".
"Эктор, браво. Бурные неутихающие аплодисменты. Спасибо за поддержку".
"Браво Эктор! Аплодирую стоя!".
"Вот так леопард!".
"Можно закрывать флэш-моб".
"Вау, очень оригинально".
"Красавчик".
"Эктор просто красавчик!".
"Эктор, роскошный вид".
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Астафьева показала, как низко могут пасть люди: "Просто нет слов, дно"
"Даже не верится": СМИ выяснили, куда Залужный потратил миллион долларов наследства
Ведущий и боец ВСУ Даниэль Салем срочно обратился к украинцам: "А теперь я должен попросить помощи..."
Резников на фоне скандала с продуктами для ВСУ сделал резкое заявление: "Я не позволю…"
Напомним, "Продолжается наша борьба": экс-подопечная Монатика Лида Ли похвасталась важной наградой.
Как сообщала Politeka, "Ты стала примером": украинцы трогательно поздравили Тину Кароль с днем рождения, фото.
Также Politeka писала, что "Обнимаю и ценю каждого": Огневич восхитилась сплоченностью украинцев в беде.