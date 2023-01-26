Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен здорово повеселил украинцев, присоединившись к "леопардовому" флэш-мобу, суть которого призвать Германию поставлять Украине танки Leopard 2.

Как видно, Эктор креативно подошел к челленджу и опубликовал фото, на котором позирует не только в леопардовой футболке, но и в трусах. Причем, на белье у него сзади надпись: "путин – х*йло", тоже в леопардовом принте. Забавно, что на этом фото ресторатор снят со спины, видно, что он занят уборкой на улице с граблями в руках.

В подписи к публикации Хименес-Браво написал: " Леопард – мое второе любимое животное, после Лупиты и Чоко". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шеф-повара:

"Прочитав надпись, я леопарда даже не заметила".

"Лучшего леопарда я уже не увижу".

"Эктор, браво. Бурные неутихающие аплодисменты. Спасибо за поддержку".

"Браво Эктор! Аплодирую стоя!".

"Вот так леопард!".

"Можно закрывать флэш-моб".

"Вау, очень оригинально".

"Красавчик".

"Эктор просто красавчик!".

"Эктор, роскошный вид".

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