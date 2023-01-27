Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати справжній чизбургер.

"Ви вже дивилися фільм «Меню»? Якщо ні, то подивіться. Якщо дивилися, то вам точно захотілося з’їсти чизбургер. І тут хороша новина. Зараз ми з вами приготуємо той самий чизбургер. Або, як каже головна героїня: «Справжній чизбургер, а не якесь модне авангардистське гівно» (с)", — пише Євген Клопотенко.

Для приготування нам знадобляться 250 г яловичого фаршу, булочка, цибуля та сир чеддер.

"Все до неможливого просто. 250 г яловичого фаршу розділити на дві рівні частини, зробити кульки, викласти на сковорідку гриль та притиснути лопаткою. Смажити 5 хвилин. Перевернути на другу сторону, додати на м’ясо цибулю порізану напівкільцями. Зверху викласти по 2 шматки сиру чеддер та смажити м’ясо ще 5 хвилин. Підсмажити булочку для бургера (беріть з кунжутом), викласти в неї начинку і притиснути чизбургер так, щоб з нього потік сік. Ідеально з картоплею фрі. Енджой, котики", — радить зірка "Мастер Шеф".

Клопотенко не просто показав на відео процес приготування, а зняв разом із колегами коротенький кулінарний трилер:

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