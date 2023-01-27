В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить настоящий чизбургер.

"Вы уже смотрели фильм «Меню»? Если нет, то посмотрите. Если смотрели, то вам точно захотелось съесть чизбургер. И тут хорошая новость. Сейчас мы с вами приготовим тот самый чизбургер. Или, как говорит главная героиня: «Настоящий чизбургер, а не какое-нибудь модное авангардистское говно» (с)", — пишет Евгений Клопотенко.

Для приготовления нам понадобятся 250 г говяжьего фарша, булочка, лук и сыр чеддер.

"Все до невозможного просто. 250 г говяжьего фарша разделить на две равные части, сделать шарики, выложить на сковородку гриль и прижать лопаткой. Жарить 5 минут. Перевернуть на другую сторону, добавить на мясо лук порезанный полукольцами. Сверху выложить по 2 куска сыра чеддер и жарить мясо еще 5 минут. Поджарить булочку для бургера (берите с кунжутом), выложить в нее начинку и прижать чизбургер так, чтобы из него потек сок. Идеально с картофелем фри. Наслаждайтесь, котики", — советует звезда "Мастер Шеф".

Клопотенко не просто показал на видео процесс приготовления, а снял вместе с коллегами коротенький кулинарный триллер:

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.