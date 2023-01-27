Користувачі мережі цікавилися, як зараз відбувається спілкування Катерини Репяхової з Ларисою Созаєвою зараз і чи вона виплатила гроші.

Шанувальники 57-річного Віктора Павлика з неприхованою радістю спостерігають за його гармонійним шлюбом із 27-річною Катериною Репяховою. Пара виховує спільного сина, разом працює та любить один одного незважаючи на велику різницю у віці. Єдине, що затьмарювало їхні стосунки – публічні чвари з колишньою дружиною артиста.

Катя вирішила відповісти на запитання користувачів мережі з цього приводу і зізналася, куди зникла екс-дружина співака Лариса Созаєва.

Раніше Катерина Репяхова вирішила подати на екс-дружину свого чоловіка до суду за численні образливі висловлювання на її адресу та спробу залишити її заробіток в інтернеті. Через деякий час стало відомо, що Катерина таки виграла суд і має отримати компенсацію.

Тому користувачі мережі цікавилися, як зараз проходить її спілкування з Ларисою Созаєвою і чи виплатила вона гроші.

Вона заявила, що Созаєвої більше немає в їхньому житті з Павликом, чому вона дуже радіє.

"Гроші не повернула. Але ображати перестала і вже добре. Її більше немає в нашому житті жодним чином, тому що квартира більше не в кредиті. Це те, про що я мріяла", - чесно розповіла Катерина Репяхова.

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