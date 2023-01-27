Поклонники 57-летнего Виктора Павлика с нескрываемой радостью наблюдают за его гармоничным браком с 27-летней Екатериной Репяховой. Пара воспитывает общего сына, вместе работает и любит друг друга несмотря на большую разницу в возрасте. Единственное, что омрачало их отношения - публичные разборки с бывшей женой артиста.
Катя решила ответить на вопросы пользователей сети на этот счет и призналась, куда исчезла экс-жена певца Лариса Созаева.
Ранее Екатерина Репяхова решила подать на экс-жену своего мужа в суд за многочисленные оскорбительные высказывания в ее адрес и попытку оставить ее заработка в интернете. Через некоторое время стало известно, что Екатерина все-таки выиграла суд и должна получить компенсацию.
Потому пользователи сети интересовались, как сейчас проходит ее общение с Ларисой Созаевой сейчас и выплатила ли она деньги.
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Она заявила, что Созаевой больше нет в их жизни с Павликом, чему она очень радуется.
"Деньги не вернула, но обижать перестала и эо уже хорошо. Ее больше нет в нашей жизни никоим образом, потому что квартира больше не в кредите. Это то, о чем я мечтала", - честно рассказала Екатерина Репяхова.
Напомним, что молодая жена украинского артиста Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена украинского артиста Виктора Павлика засветила фигуру в купальнике.
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