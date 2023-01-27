Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала пост на важливу тему.
"Наше покоління пам’ятає, що таке балетна муштра. Якщо ви бачили надтяжку фізичну працю, як у фільмах — це не для гострого сюжету.
Дійсно, ми мали таку реальність. Пройшли шлях від «Ти товста» до «Ти ніхто»… У одних — це викликало мотивацію довести всім «МОЖУ» і формувалось бажання працювати над собою. А дехто обирав інший шлях", — пише Катерина Кухар.
Балерина наголосила, що діти на перших секундах інтуїтивно зчитують, з чим до них прийшов педагог.
"Як друг — з особливою любов’ю, чіткими настановами та ціллю навчити приховувати недоліки і акцентувати переваги. Чи як ворог — зі своїми болючими тригерами нереалізованості, виливаючи це все на дитину, обромлюючи корективи в осуд і звинувачення. Дитина поглинає поведінку, як під кальку і може стати дзеркальним відображенням досвіду, який понесе у світ. Якщо учні стануть педагогами, вони скопіюють модель поведінки. І кожен, хто працює з цим унікальним поколінням зумерів та альфа — прогресивно розвиненим, тонко відчуваючим світ, має проводити колосальну психологічну роботу, яка є надвідповідальною. Щоб кожного дня учні та студенти хотіли ставати кращою версією себе", — додала Кухар.
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