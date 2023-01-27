В этот раз на своей странице в Instagram звезда опубликовала пост на важную тему.

"Наше поколение помнит, что такое балетная муштра. Если вы видели сверхтяжелый физический труд, как в фильмах — это не для острого сюжета. Действительно, мы имели такую ​​реальность. Прошли путь от "Ты толстая" до "Ты никто"... У одних — это вызвало мотивацию доказать всем «МОГУ» и формировалось желание работать над собой. А некоторые выбирали другой путь", — пишет Екатерина Кухар.

Балерина подчеркнула, что дети на первых секундах интуитивно считывают, с чем к ним пришел педагог.

"Как друг - с особой любовью, четкими наставлениями и целью научить скрывать недостатки и акцентировать преимущества. Или как враг - со своими болезненными триггерами нереализованности, выливая это все на ребенка, обрамляя коррективы в осуждение и обвинение. Ребенок поглощает поведение, как под кальку и может стать зеркальным отражением опыта, который понесет в мир. Если ученики станут педагогами, они скопируют модель поведения. И каждый, кто работает с этим уникальным поколением зуммеров и альфа — прогрессивно развитым, тонко чувствующим мир, должен проводить колоссальную психологическую работу, которая является сверхответственной. Чтобы каждый день ученики и студенты хотели становиться лучшей версией себя", - добавила Кухар.

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.