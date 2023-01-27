На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що масований російський обстріл дронами та ракетами України 26 січня забрав життя 11 людей. 47 з 55 повітряних цілей вранці було знищено, 20 з них – навколо столиці.

Найбільше від обстрілу постраждали інфраструктурні об’єкти Одещини. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це помстою Москви за рішення ЮНЕСКО внести центр Одеси до списку світової культурної спадщини, чому усіляко опиралася росія (фото 3).

Російські війська штурмують Вугледар на Донеччині (відео 4). В складній ситуації і надалі Бахмут, підтримати бійців туди приїхав Святослав Вакарчук (відео 5).

Також Марічка Падалко відзначила, що Канада долучилася до «танкової коаліції» і відправляє Україні чотири «Леопарди». Київ сподівається отримати від союзників ще й авіацію, і Москва вже бачить цей ризик для себе (відео 6).

Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість повернення до великих змагань російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором і тих, хто відкрито не підтримував війну. НОК України категорично цьому заперечує аж до можливого бойкоту олімпіади-24 в Парижі (фото 9).

Гурт «Без обмежень» випустив нову пісню «Повернися живим» - важливий заклик до всіх наших рідних на фронті (відео 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.