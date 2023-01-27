На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что массированный российский обстрел дронами и ракетами Украины 26 января унес жизни 11 человек. 47 из 55 воздушных целей утром были уничтожены, 20 из них – вокруг столицы.

Больше всего от обстрелов пострадали инфраструктурные объекты Одесской области. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это местью Москвы за решение ЮНЕСКО внести центр Одессы в список мирового культурного наследия, чему всячески сопротивлялась россия (фото 3).

Российские войска штурмуют Угледар в Донецкой области (видео 4). В сложной ситуации и дальше Бахмут, поддержать бойцов туда приехал Святослав Вакарчук (видео 5).

Также Маричка Падалко отметила, что Канада присоединилась к «танковой коалиции» и отправляет Украине четыре «Леопарда». Киев надеется получить от союзников еще и авиацию, и Москва уже видит этот риск для себя (видео 6).

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность возвращения к большим соревнованиям российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом и тех, кто открыто не поддерживал войну. НОК Украины категорически это отрицает вплоть до возможного бойкота олимпиады-24 в Париже (фото 9).

Группа «Без обмежень» выпустила новую песню «Повернися живим» - важный призыв ко всем нашим родным на фронте (видео 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.