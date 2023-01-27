Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист поділився з шанувальниками радісною новиною: в нього вже зібралося 100 тисяч підписників.

"Емоції внутрішньо переповнюють, тому що сьогодні моя сім'я стала більшою", — радіє Сергій Лазановський.

Співак похвалився подарунком від своєї продюсерки — повітряними кульками в формі "100". Сергій одразу вирішив віддячити своїм слухачам: він поїхав на студію та записав коротеньку пісню, в якій назвав ріднусиків восьмим дивом світу.

"100к ріднусиків🥰 Минулого року я міг тільки мріяти про таку цифру, а цьогоріч все стало реальністю. Час складний, але я радію невеличкій перемозі на культурному фронті, який є не менш важливим💪🏻 Жодного з вас я не купував, ви прийшли сюди за творчістю❤️ Вдячний своїй команді, без якої цього б не було так швидко. Будем далі рухатись до більшого💙💛 І нехай кожна ваша мрія здійснюється так само швидко, як і мої❤️ Обіймаю всіх і цьомаю😍 Ваш Лазановський|RIDNYI😎", — звернувся Лазановський до шанувальників.

Українці в коментаря підтримали артиста:

"Вітаю, Сергію!🥳 дальше більше 🤟 і головне бажаю успіхів, натхнення й головне мирного неба";

"Це твоя заслуга, і ти молодчинка 🔥 Творчого натхнення тобі, і всій твоїй команді! Тіште і надалі своїми прекрасними піснями, і голосом!".

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