В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился с поклонниками радостной новостью: у него уже собралось 100 тысяч подписчиков.
"Эмоции внутренне переполняют, потому что сегодня моя семья стала больше", - радуется Сергей Лазановский.
Певец похвастался подарком от своей продюсерши - воздушными шарами в форме "100". Сергей сразу решил отблагодарить своих слушателей: он поехал на студию и записал коротенькую песню, в которой назвал роднусиков восьмым чудом света.
"100к роднусиков🥰 В прошлом году я мог только мечтать о такой цифре, а в этом году все стало реальностью. Время сложное, но я радуюсь небольшой победе на культурном фронте, который является не менее важным 💪🏻 Ни одного из вас я не покупал, вы пришли сюда за творчеством❤️ Благодарен своей команде, без которой этого бы не было так быстро. Будем дальше двигаться к большему💙💛 И пусть каждая ваша мечта сбудется так же быстро, как и мои❤️ Обнимаю всех и целую😍 Ваш Лазановский|RIDNYI😎", – обратился Лазановский к поклонникам.
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Украинцы в комментарии поддержали артиста:
"Поздравляю, Сергей!🥳 дальше больше 🤟 и главное желаю успехов, вдохновения и главное мирного неба";
"Это твоя заслуга, и ты молодчинка 🔥 Творческого вдохновения тебе, и всей твоей команде! Радуйте и дальше своими прекрасными песнями, и голосом!".
Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.
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