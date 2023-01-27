В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился с поклонниками радостной новостью: у него уже собралось 100 тысяч подписчиков.

"Эмоции внутренне переполняют, потому что сегодня моя семья стала больше", - радуется Сергей Лазановский.

Певец похвастался подарком от своей продюсерши - воздушными шарами в форме "100". Сергей сразу решил отблагодарить своих слушателей: он поехал на студию и записал коротенькую песню, в которой назвал роднусиков восьмым чудом света.

"100к роднусиков🥰 В прошлом году я мог только мечтать о такой цифре, а в этом году все стало реальностью. Время сложное, но я радуюсь небольшой победе на культурном фронте, который является не менее важным 💪🏻 Ни одного из вас я не покупал, вы пришли сюда за творчеством❤️ Благодарен своей команде, без которой этого бы не было так быстро. Будем дальше двигаться к большему💙💛 И пусть каждая ваша мечта сбудется так же быстро, как и мои❤️ Обнимаю всех и целую😍 Ваш Лазановский|RIDNYI😎", – обратился Лазановский к поклонникам.

Украинцы в комментарии поддержали артиста:

"Поздравляю, Сергей!🥳 дальше больше 🤟 и главное желаю успехов, вдохновения и главное мирного неба";

"Это твоя заслуга, и ты молодчинка 🔥 Творческого вдохновения тебе, и всей твоей команде! Радуйте и дальше своими прекрасными песнями, и голосом!".

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

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