Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар зізналася, що вже понад п'ять років не мала стосунків.

"Якби я не була кулінаром і мала б блог - я б розповідала про те, як не вийти заміж. Тобто як невдало вийти, а потім не мати взагалі ніяких відносин вже більше ніж 5 років. Бо *ука просто не складається! Як постійно над собою працювати і все одно не бути задоволеною собою. Ооооо я в тому майстер і чорний пояс маю - як себе недолюблювати і недооцінювати🙈 Я б показувала як воно, коли реально «все сама» - дитина, машина, квартира, робота, родина, країна…", — пише Ольга Мартиновська.

Зірка "Мастер Шеф" додала, що поки намагається знайти баланс, як бути "конем" і намагатися залишитися жінкою.

"Я б розказала як міняти колесо, міняти масло в старій машині, підробляти папери, щоб зняти житло закордоном. Ще в мене забирали права по 130, крали величезну суму грошей, була в СІЗО, билася з італійською поліцією… Як страшно бути самій, коли війна, чи вже і не страшно. Як бути впевненою та сильною мамою, коли твоя дитина поводить себе впевненіше ніж ти. Як до безтями любити свою роботу та будувати кар’єру, але ще більше за все обожнювати доньку - як розірватися, чи збалансуватися. Ну і на кінець - як ножем для устриць збирати меблі в новій квартирі, бо викрутки не було і немає😑", — розповіла шеф-кухар.

Додамо, Ольга сама виховує доньку Віру, яка народилася в 2016 році. Мартиновська та батько дівчинки Іван Кобець познайомилися в київському ресторані, де разом працювали. В 2015 вони одружилися, але шлюб тривав недовго, вже на початку 2020 року вони офіційно розлучилися.

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