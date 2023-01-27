В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар призналась, что уже более пять лет не имела отношений.

"Если бы я не была кулинаром и имела бы блог - я бы рассказывала о том, как не выйти замуж. То есть как неудачно выйти, а потом не иметь вообще никаких отношений уже более 5 лет. Потому что *ука просто не складывается! Как постоянно над собой работать и все равно не быть довольной собой. Оооооо я в том мастер и черный пояс имею - как себя недолюбливать и недооценивать 🙈 Я бы показывала как оно, когда реально «все сама» - ребенок, машина, квартира, работа, семья, страна …", - пишет Ольга Мартыновская.

Звезда "Мастер Шеф" добавила, что пока пытается найти баланс, как быть "лошадью" и пытаться остаться женщиной.

"Я бы рассказала как менять колесо, менять масло в старой машине, подделывать бумаги, чтобы снять жилье за ​​границей. Еще у меня забирали права по 130, воровали огромную сумму денег, была в СИЗО, билась с итальянской полицией… Как страшно быть самой, когда война, или уже не страшно. Как быть уверенной и сильной мамой, когда твой ребенок ведет себя увереннее, чем ты. Как безумно любить свою работу и строить карьеру, но еще больше всего обожать дочь - как разорваться, или сбалансироваться. Ну и напоследок - как ножом для устриц собирать мебель в новой квартире, потому что отвертки не было и нет 😑", - рассказала шеф-повар.

Ольга сама воспитывает дочь Веру, которая родилась в 2016 году. Мартыновская и отец девочки Иван Кобец познакомились в киевском ресторане, где работали вместе. В 2015 году они поженились, но брак длился недолго, уже в начале 2020 года они официально развелись.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.