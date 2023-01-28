Популярна українська актриса Ганна Саліванчук нещодавно повернулася з відпочинку, де веселилася з синами без чоловіка. Наразі артистка вже повернулася додому та вирішила відновити свої тренування.

Ганна не раз ділилася тим, що незадоволена своєю вагою та фігурою, їй хотілося б виглядати так, як до народження двох синів, вона сумує за тими формами. Тож артистка почала ходити на плавання, танці, почала активно займатися у спортзалі та ходить на масаж.

Після перерви артистка вирішила продовжити свої заняття і чесно показує, що тренування даються непросто:

"Після довгої перерви було сьогодні важко, але починати завжди важко, а потім буде кайф" - написала Анна під новими кадрами.

При цьому Саліванчук нещодавно заявляла, що взяла на себе курс онлайн-навчання, але через відключення світла довго протриматися не вийшло.

Після цього артистка вирушила на затяжний відпочинок із дітьми, але звично без чоловіка. Раніше Ганна також зазначила, що з ним вона зустріла Новий рік, після чого чоловік поїхав працювати до Києва.

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