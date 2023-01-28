Популярная украинская актриса Анна Саливанчук не так давно вернулась из отдыха, где веселилась с сыновьями без супруга. Сейчас артистка уже вернулась домой и решила возобновить свои тренировки.
Анна не раз делилась тем, что недовольна своим весом и фигурой, ей хотелось бы выглядеть так, как до рождения двух сыновей, она скучает по тем формам. Поэтому артистка начала ходить на плавание, танцы, стала активно заниматься в спортзале и ходит на массаж.
После перерыва артистка решила продолжить свои занятия и честно показывает, что и тренировки даются непросто:
«После долгого перерыва было сегодня тяжело, но начинать всегда тяжело, а потом будет кайф» - написала Анна под новыми кадрами.
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При этом Саливанчук недавно заявляла, что взяла на себя курс онлайн-обучения, но из-за отключений света долго продержаться не вышло.
После этого артистка отправилась на затяжной отдых с детьми, но привычно без супруга. Ранее Анна также отметила, что с ним она встретила Новый год, после чего мужчина уехал по работе в Киев.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.