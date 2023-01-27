Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала відео з авто дорогою на чергову виставу.

За словами Наталії, вона виступила зі своєю виставою "Я вдома" у Кременчуці, а тепер їде до Житомира, де також виступатиме. Мабуть, артистка записала відео прямо в автомобілі. У ньому вона розкрила подробиці свого виступу у Житомирі та запросила українців на нього.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Телецентр, о 19.00. Запрошую вас підтримати один одного. Проведемо цей вечір з вірою, надією, любов'ю, теплом та безумовно – з упевненістю у нашій майбутній Перемозі! Посилання на квитки у сторіс".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дякую вам за хорошу українську мову!".

"А коли ви будете в Одесі?"

"Наталя, ви молодець".

"Були на спектаклі. До мурашок. Яка ви талановита".

"До зустрічі у Житомирі".

"Наталочко, ви будете у Миколаєві з концертом, і коли?".

"Наталя, Ви вогонь. Дякую велике".

"Наталю, дякую вам за підтримку. Ви одна з небагатьох артистів, яка не втекла за кордон, а були з нами у Києві. Дай Боже вам здоров'я та сил".

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