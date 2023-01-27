Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на третю дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала фото своїх дітей та звернулася до українських батьків.

Як виявилося, у своєму посту Світлана порушила важливу тему безпеки дорослих та дітей на дорогах у темний час доби. За словами співачки, вона сіла за кермо автомобіля під час відключень світла та була вражена – пішоходів на темних вулицях зовсім не видно. Уникнути трагедій допоможуть світловідбиваючі елементи на одязі.

У підписі до публікації Тарабарова звернулася до батьків з вимогою забезпечити дітей такими світловідбиваючими елементами: "Сьогодні ввечері проїхала за кермом під час аварійних відключень, в повній темряві. Скажу, як водій - пішоходів не видно ЗОВСІМ! В останній момент фари виривають із темряви бліду тінь, ледь помітний силует. Тож окрім стандартного побажання водіям бути обережніше і знизити швидкість до мінімуму, буду просити. Ні, благати. Ні - вимагати! Від батьків - будь ласка знайдіть можливість зробити вашу дитину помітною. Будь які світловідбиваючі елементи (наразі в інеті можна знайти безліч яскравих деталей) можуть врятувати найдорожче - життя. Ну і про себе не забудьте! Я завжди співаю "Світло в тобі", а зараз благаю вивельніть своє світло на зовні".

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