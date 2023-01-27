Популярний український співак, комік і шоумен Володимир Дантес, який нещодавно розлучився зі співачкою Надією Дорофєєвою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне фото та заінтригував новим випуском свого нового шоу.

Як виявилося, Володимир разом із хлопцями із хіп-хоп гуртом Курган та Agregat зняли новий випуск шоу "Мамо, я ганяю тачки", в якому показали розбомблений Харків. За словами Дантеса, ці хлопці хіп-хопери є дуже цікавим феноменом українського музичного ринку, а Аміль і Раміль – одні з найкрутіших волонтерів, яких він знає.

У підписі до публікації виконавець написав: У серії ми поговорили про їхній шлях до волонтерки, провели екскурсію моїм рідним Харковом, поспілкувались про те, чому зараз хлопці не виступають на івентах та корпоративах, і розгрузили гуманітарку з найкреативнішим волонтером — @mc_svarka! Для мене цей випуск особливий, адже він про Харків. Про сум за зруйнованими спогадами, про біль від кожної ракети і бомби, але найголовніше – про людей, завдяки яким місто стоїть і стоятиме завжди. ПС: хлопець справа просто підійшов сфоткатись. Друже, якщо ти це бачиш, напиши у коментах!".

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