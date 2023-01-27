Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала видео из авто по дороге на очередной спектакль.
По словам Натальи, она выступила со своим представлением "Я вдома" в Кременчуге, а теперь едет в Житомир, где также будет выступать. Как видно, артистка записала видео прямо в автомобиле. В нем она раскрыла подробности своего выступление в Житомире и пригласила украинцев на него.
В подписи к публикации Могилевская написала: "Телецентр, в 19.00. Приглашаю вас поддержать друг друга. Проведем этот вечер с верой, надеждой, любовью, теплом и безусловно – с уверенностью в нашей будущей Победе! Ссылки на билеты в сторис".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Средняя пенсия больше 150 тысяч грн: в Раде рассказали, сколько получают судьи Конституционного Суда в отставке
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт идеального чизбургера в домашних условиях: "Все до невозможного просто"
"Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет": нардепа Тищенко исключили из партии
Жизнь украинки оборвалась после сеанса массажа: подозреваемой вынесли вердикт
"Благодарю вас за хороший украинский язык!".
"А когда вы будете в Одессе?".
"Наталья, вы молодец".
"Были на спектакле. До мурашек. Какая вы талантлива".
"До встречи в Житомире".
"Наталочка, вы будете в Николаеве с концертом, и когда?".
"Наталья, Вы огонь. Спасибо большое".
"Наталья, спасибо вам за поддержку. Вы одна из немногих артистов, которая не убежала за границу, а были с нами в Киеве. Дай Бог вам здоровья и сил".
Напомним, "Сейчас я умоляю": беременная Тарабарова после поездки за рулем слезно обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, "Будет стоять всегда": Дантес снял особенный выпуск своего шоу о несокрушимом Харькове.
Также Politeka писала, что "Лежу в ванне с борщом и галушками": кума Дзидзьо Цибульская повеселила историей о совей диете.