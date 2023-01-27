Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала видео из авто по дороге на очередной спектакль.

По словам Натальи, она выступила со своим представлением "Я вдома" в Кременчуге, а теперь едет в Житомир, где также будет выступать. Как видно, артистка записала видео прямо в автомобиле. В нем она раскрыла подробности своего выступление в Житомире и пригласила украинцев на него.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Телецентр, в 19.00. Приглашаю вас поддержать друг друга. Проведем этот вечер с верой, надеждой, любовью, теплом и безусловно – с уверенностью в нашей будущей Победе! Ссылки на билеты в сторис".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Благодарю вас за хороший украинский язык!".

"А когда вы будете в Одессе?".

"Наталья, вы молодец".

"Были на спектакле. До мурашек. Какая вы талантлива".

"До встречи в Житомире".

"Наталочка, вы будете в Николаеве с концертом, и когда?".

"Наталья, Вы огонь. Спасибо большое".

"Наталья, спасибо вам за поддержку. Вы одна из немногих артистов, которая не убежала за границу, а были с нами в Киеве. Дай Бог вам здоровья и сил".

Напомним, "Сейчас я умоляю": беременная Тарабарова после поездки за рулем слезно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, "Будет стоять всегда": Дантес снял особенный выпуск своего шоу о несокрушимом Харькове.

Также Politeka писала, что "Лежу в ванне с борщом и галушками": кума Дзидзьо Цибульская повеселила историей о совей диете.