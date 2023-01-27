Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала відео, в якому розповіла, як сіла на дієту.

Як виявилося, Оля виклала чергове зі своїх гумористичних відео, в якому кумедно розповіла про дієту. За словами співачки, вже на третій день харчових обмежень їй починають снитися специфічні сни.

"Третій день дієти. Почали снитися еротичні сни, де я лежу гола у ванні з борщем та галушками", - каже Цибульська з максимально серйозним обличчям. У підписі до публікації артистка написала: "Тримаємося один за одного, люблю вас!"

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео Олі:

"А я ще й обмажу салом".

"Що цікаво, що мені теж у такому форматі сниться те, чого не вистачає".

"Оля обожнюю вас!".

"Дякую за порцію гарного настрою".

"Яка ви класна, справжня".

"Апетитно, я б поїв борщу з галушками".

"А тепер детальніше про дієту, тільки я про рецепт запитую!".

"Так, це вже серйозно".

"Моя маленька, чарівна принцеса все буде гаразд".

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