Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала відео, в якому розповіла, як сіла на дієту.
Як виявилося, Оля виклала чергове зі своїх гумористичних відео, в якому кумедно розповіла про дієту. За словами співачки, вже на третій день харчових обмежень їй починають снитися специфічні сни.
"Третій день дієти. Почали снитися еротичні сни, де я лежу гола у ванні з борщем та галушками", - каже Цибульська з максимально серйозним обличчям. У підписі до публікації артистка написала: "Тримаємося один за одного, люблю вас!"
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео Олі:
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
У тяжкому стані: життя дівчини опинилося під загрозою після покупки в Інтернеті, що треба знати
Колосальні втрати та останній ресурс окупантів: що відбувається у Соледарі після відходу ЗСУ
"Нічого собі бабла!": підполковник СБУ виявився не тим, за кого себе видавав
"Ердоган покарає за це": росіяни спалили судно під прапором Туреччини, з'явилися кадри
"А я ще й обмажу салом".
"Що цікаво, що мені теж у такому форматі сниться те, чого не вистачає".
"Оля обожнюю вас!".
"Дякую за порцію гарного настрою".
"Яка ви класна, справжня".
"Апетитно, я б поїв борщу з галушками".
"А тепер детальніше про дієту, тільки я про рецепт запитую!".
"Так, це вже серйозно".
"Моя маленька, чарівна принцеса все буде гаразд".
Нагадаємо, "Продовжується наша боротьба": екс-підопічна Монатіка Ліда Лі похвалилася важливою нагородою.
Як повідомляла Politeka, "Ти стала прикладом": українці зворушливо привітали Тіну Кароль з днем народження, фото.
Також Politeka писала, що "Обіймаю і ціную кожного": Огневич захопилася згуртованістю українців у біді.