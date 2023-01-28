Шеф-кухар насмішив українців, приєднавшись до спеціального флеш-мобу, суть якого закликати Німеччину постачати Україні танки Leopard 2, одягнувши щось леопардове та поставивши спеціальний тег. Ектор, як висловились українці, точно виграв:
"Я: виставлю фото в леопарді, щоб нам дали леопарди ... Тим часом українці" - жартівливо підписав кадри Ектор.
У мережі висловили свою думку:
«Навряд чи на комусь іншому цей комплект так би сидів 😂🔥; Рррррр, який леопард! Справжній танк!; Це тоооп із топів 😂, леопард 😂;
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Дуже потрібен такий комплект))❤️; Треба такий флешмоб; Ну це ж правда 😂 потужно 💪; Вогонь комплект; Хочу теж собі таке 😂; Виявляється, що Ектор довго стримував у собі ЗВЕРЯ».
Раніше на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес Браво показав, як приготувати бабагануш.
"Давно шукали рецепт вишуканої, незвичайної та швидкої у приготуванні закуски? Спробуйте приготувати бабагануш: лише кілька хвилин - і страва готова!", - радить суддя "Майстер Шеф".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок та поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.