Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", насмішив відео.

Шеф-кухар насмішив українців, приєднавшись до спеціального флеш-мобу, суть якого закликати Німеччину постачати Україні танки Leopard 2, одягнувши щось леопардове та поставивши спеціальний тег. Ектор, як висловились українці, точно виграв:

"Я: виставлю фото в леопарді, щоб нам дали леопарди ... Тим часом українці" - жартівливо підписав кадри Ектор.

У мережі висловили свою думку:

«Навряд чи на комусь іншому цей комплект так би сидів 😂🔥; Рррррр, який леопард! Справжній танк!; Це тоооп із топів 😂, леопард 😂;

Дуже потрібен такий комплект))❤️; Треба такий флешмоб; Ну це ж правда 😂 потужно 💪; Вогонь комплект; Хочу теж собі таке 😂; Виявляється, що Ектор довго стримував у собі ЗВЕРЯ».

Раніше на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес Браво показав, як приготувати бабагануш.

"Давно шукали рецепт вишуканої, незвичайної та швидкої у приготуванні закуски? Спробуйте приготувати бабагануш: лише кілька хвилин - і страва готова!", - радить суддя "Майстер Шеф".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок та поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.