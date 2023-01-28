Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", насмешил видео.

Шеф-повар насмешил украинцев, присоединившись к специальному флэш-мобу, суть которого призвать Германию поставлять Украине танки Leopard 2, надев что-то леопардовое и поставив специальный тег. Эктор, как выразились украинцы, точно выиграл:

«Я: выставлю фото в леопарде, чтоб нам дали леопарды… Тем временем украинцы» -шутливо подписал кадры Эктор.

В сети выразили свое мнение:

«Вряд ли на ком-то другом этот комплект так бы сидел 😂🔥; Рррррр, какой леопард! Настоящий танк!; Это тоооп из топов 😂, леопард 😂;

Очень нужен такой комплект))❤️; Надо такой флешмоб; Ну это же правда😂 мощно💪; Огонь комплект; Хочу тоже себе такое 😂; Оказывается что Эктор долго сдерживал в себе ЗВЕРЯ».

Ранее на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить бабагануш.

"Давно искали рецепт изысканной, необычной и быстрой в приготовлении закуски? Попытайтесь приготовить бабагануш: всего несколько минут - и блюдо готово!", - советует судья "Мастер Шеф".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.