Як пише Politeka.net, зірки не відразу прийшли до тих образів, які ми звикли бачити зараз. Артисти експериментували та шукали себе, тому "ТСН" зробив добірку і показав, як мінялися знаменитості з роками.
Як виявилось, Монатик раніше не носив головний убір. Також артист змінив кілька зачісок, дійшовши своєї сучасної версії.
А ось Надя Дорофєєва до популярності носила рудувате коротке волосся. Артистка стала популярною, коли стала учасницею гурту "Час та Скло". Тоді Дорофєєва робила зухвалий макіяж і фарбувалась у рудий. Нині ж зірка вирішила стати стриманішою.
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Маша Єфросиніна завжди носила чорне волосся. А от із довгою зірка експериментувала і навіть робила чубчик. Також артиста доклала чимало зусиль, щоб набути своєї сучасної фігури.
А Олексій Потапенко (Потап) – не завжди був лисим. До набуття популярності зірка мала густу шевелюру, яка з роками ставала все меншою, поки не зникла повністю.
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