Якщо одні зірки практично не змінилися, інших взагалі не впізнати.

Як пише Politeka.net, зірки не відразу прийшли до тих образів, які ми звикли бачити зараз. Артисти експериментували та шукали себе, тому "ТСН" зробив добірку і показав, як мінялися знаменитості з роками.

Як виявилось, Монатик раніше не носив головний убір. Також артист змінив кілька зачісок, дійшовши своєї сучасної версії.

А ось Надя Дорофєєва до популярності носила рудувате коротке волосся. Артистка стала популярною, коли стала учасницею гурту "Час та Скло". Тоді Дорофєєва робила зухвалий макіяж і фарбувалась у рудий. Нині ж зірка вирішила стати стриманішою.

Маша Єфросиніна завжди носила чорне волосся. А от із довгою зірка експериментувала і навіть робила чубчик. Також артиста доклала чимало зусиль, щоб набути своєї сучасної фігури.

А Олексій Потапенко (Потап) – не завжди був лисим. До набуття популярності зірка мала густу шевелюру, яка з роками ставала все меншою, поки не зникла повністю.

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