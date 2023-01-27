Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила коллаж, чтобы похвастаться, что стала лицом мирового бренда, но в итоге перепугала фанатов.
Как оказалось, Надя и еще одна украинская звезда Маша Ефросинина стали рекламными лицами новой кампании известного бренда. Примечательно, что наши знаменитости в этой кампании стали в один ряд с такими мировыми звездами как Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид.
Однако из-за специфики коллажа – Надя держит в руках свое детское черно-белое фото – украинцы при первом взгляде перепугались и подумали, что это снимок УЗИ и певица сообщает о беременности. В комментариях тут же началось обсуждение:
"Надя, чтоб ты знала, что так быстро мы еще никогда не заходили на твой пост. У меня чуть сердце не упало".
"Сначала подумала, что ты беременна, и в руках фото с УЗИ".
"Надя зачем так пугать? Думала, что реально фото с УЗИ".
"Мне, когда пришло сообщение о посте, я испугалась от счастья. Кто понял меня, то поняли, о чем я".
"Какие милые веснушки".
"Какая красавица".
"Даже не знаю, где ты милее сейчас или в детстве".
"А ведь маленькая Надя не знала, что покорит миллионы сердец".
"А в глазах все та же маленькая и добрая девочка".
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