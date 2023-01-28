Если одни звезды практически не изменились, то других вообще не узнать.

Как пишет Politeka.net, звезды не сразу пришли к тем образам, которые мы привыкли видеть сейчас. Артисты экспериментировали и искали себя, поэтому "ТСН" сделал подборку и показал, как менялись знаменитости с годами.

Как оказалось, Монатик раньше не носил головной убор. Также артист изменил несколько причесок, придя к своей современной версии.

А вот Надя Дорофеева до популярности носила рыжеватые короткие волосы. Артистка стала популярной, когда стала участницей группы "Время и Стекло". Тогда Дорофеева делала вызывающий макияж и красилась в рыжий. Сейчас же звезда решила стать более сдержанной.

Маша Ефросинина же всегда носила черные волосы. А вот с длинной звезда экспериментировала и даже делала челку. Также артиста приложила немало усилий, чтобы обрести свою современную фигуру.

А Алексей Потапенко (Потап) - не всегда был лысым. До обретения популярности звезда имел густую шевелюру, которая с годами становилась все меньше, пока не исчезла полностью.

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