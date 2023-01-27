Украинские знаменитости в рекламной кампании стали в один ряд с такими мировыми звездами как Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид. На своей странице в Instagram Мария Ефросинина показала коллаж, на котором она держит свое детское черно-белое фото.

"Боссами не рождаются, ими становятся. Мои родители всегда говорили мне: будь сама себе боссом. С детства они сформировали во мне непоколебимые правила:

- Принимай решение о своей жизни, опираясь только на личную логику и интуицию.

– Делай добро и бросай его в воду. Ожидание благодарности может привести к разочарованию и потере правильных ориентиров.

- Цени людей, с которыми работаешь - жизнь не любит иерархию в отношениях - она для того слишком непредсказуема. Ты никогда не знаешь, где и кем будешь завтра", - написала ведущая под фотографией.

В комментариях за Ефросинину порадовалась Даша Астафьева, написав: "Машутааааааа❤️".

Украинцы также поддержали ведущую и засыпали ее комплиментами:

"Какая милая девочка на фото! Маша, Вы и в детстве были красивой и сейчас очаровательна";

"Слова, которые нужно каждому взять за основу в жизни 🤞🏻❤️";

"Хорошие советы! 🔥🔥 Восхищаюсь вами!".

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.