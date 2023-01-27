Украинские знаменитости в рекламной кампании стали в один ряд с такими мировыми звездами как Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид. На своей странице в Instagram Мария Ефросинина показала коллаж, на котором она держит свое детское черно-белое фото.
"Боссами не рождаются, ими становятся. Мои родители всегда говорили мне: будь сама себе боссом. С детства они сформировали во мне непоколебимые правила:
- Принимай решение о своей жизни, опираясь только на личную логику и интуицию.
– Делай добро и бросай его в воду. Ожидание благодарности может привести к разочарованию и потере правильных ориентиров.
- Цени людей, с которыми работаешь - жизнь не любит иерархию в отношениях - она для того слишком непредсказуема. Ты никогда не знаешь, где и кем будешь завтра", - написала ведущая под фотографией.
В комментариях за Ефросинину порадовалась Даша Астафьева, написав: "Машутааааааа❤️".
Украинцы также поддержали ведущую и засыпали ее комплиментами:
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"Какая милая девочка на фото! Маша, Вы и в детстве были красивой и сейчас очаровательна";
"Слова, которые нужно каждому взять за основу в жизни 🤞🏻❤️";
"Хорошие советы! 🔥🔥 Восхищаюсь вами!".
Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.