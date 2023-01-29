Якщо хочете приготувати яскраву овочеву страву, то спробуйте овочі карі з філе минтая за рецептом Ольги Мартиновської. Вийде надзвичано смачно, дієтично та ароматно.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 200 г філе минтая;
- 100 г броколі;
- 50 г стручків молодого зеленого горошку;
- 2 ст. л. кокосової олії;
- 250 мл кокосового молока;
- 1 ст. л. карі-пасти;
- 1 цибулина;
- 2 солодких перці;
- лемонграс;
- корінь куркуми;
- пів цукіні;
- 200 г шиїтаке;
- 1 ч. л. соєвого соусу;
- зелень за смаком.
У велику каструлю наливаємо воду та ставимо на вогонь. Нарізаємо броколі, додаємо в каструлю разом із паростками зеленого горошку.
На пательні розтоплюємо кокосове масло, додаємо 1 ст. л карі-пасти. Нарізаємо цибулю і викладаємо туди ж. Нарізаємо шматочками солодкий перець, цукіні — кубиками, корінь куркуми та лемонграс — дрібно. Додаємо в пательню та перемішуємо. Доливаємо трохи кокосового молока. Дістаємо броколі та зелений горошок із каструлі.
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Ставимо на вогонь другу пательню та розтоплюємо в ній кокосове масло. Нарізаємо гриби шиїтаке і викладаємо туди. Через кілька хвилин гриби можна додати до овочів.
Філе минтая нарізаємо шматочками. Рибу, броколі та стручки молодого горошку також перекладаємо до овочів. Через 2 хвилини перевертаємо філе. Готуємо ще протягом 8–10 хвилин. Готову страву прикрашаємо зеленню.
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