Если хотите приготовить яркое овощное блюдо, попробуйте овощи карри с филе минтая по рецепту Ольги Мартыновской. Получится очень вкусно, диетически и ароматно.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 200 г филе минтая;
- 100 г брокколи;
- 50 г стручков молодого зеленого горошка;
- 2 ст. л. кокосового масла;
- 250 мл кокосового молока;
- 1 ст. л. кари-пасты;
- 1 луковица;
- 2 сладких перца;
- лемонграсс;
- корень куркумы;
- пол цуккини;
- 200 г шиитаке;
- 1 ч. л. соевого соуса;
- зелень по вкусу.
В большую кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь. Нарезаем брокколи, добавляем в кастрюлю вместе с побегами зеленого горошка.
На сковороде растапливаем кокосовое масло, добавляем 1 ст. л кари-пасты. Нарезаем лук и выкладываем туда же. Нарезаем кусочками сладкий перец, цуккини – кубиками, корень куркумы и лемонграсс – мелко. Добавляем в сковороду и перемешиваем. Доливаем немного кокосового молока. Достаем брокколи и зеленый горошек из кастрюли.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Жертв стало больше, люди не могут сдержать слез: новые подробности обстрела в Константиновке, фото и видео
Киев оказался под угрозой стихийного подтопления: срочное заявление Укргидрометцентра
Два самолета столкнулись в небе, первые подробности и кадры с места падения: "С российским Су-30..."
"Покойся с миром, друг": Анита Луценко из "Зважені та щасливі" сообщила о гибели известного украинца
Ставим на огонь вторую сковороду и растапливаем в ней кокосовое масло. Нарезаем грибы шиитаке и выкладываем туда. Через несколько минут грибы можно добавить к овощам.
Филе минтая нарезаем кусочками. Рыбу, брокколи и стручки молодого горошка также помещаем к овощам. Через 2 минуты переворачиваем филе. Готовим еще в течение 8-10 минут. Готовое блюдо украшаем зеленью.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.
Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.
Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.