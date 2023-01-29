Если хотите приготовить яркое овощное блюдо, попробуйте овощи карри с филе минтая по рецепту Ольги Мартыновской. Получится очень вкусно, диетически и ароматно.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г филе минтая;

100 г брокколи;

50 г стручков молодого зеленого горошка;

2 ст. л. кокосового масла;

250 мл кокосового молока;

1 ст. л. кари-пасты;

1 луковица;

2 сладких перца;

лемонграсс;

корень куркумы;

пол цуккини;

200 г шиитаке;

1 ч. л. соевого соуса;

зелень по вкусу.

В большую кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь. Нарезаем брокколи, добавляем в кастрюлю вместе с побегами зеленого горошка.

На сковороде растапливаем кокосовое масло, добавляем 1 ст. л кари-пасты. Нарезаем лук и выкладываем туда же. Нарезаем кусочками сладкий перец, цуккини – кубиками, корень куркумы и лемонграсс – мелко. Добавляем в сковороду и перемешиваем. Доливаем немного кокосового молока. Достаем брокколи и зеленый горошек из кастрюли.

Ставим на огонь вторую сковороду и растапливаем в ней кокосовое масло. Нарезаем грибы шиитаке и выкладываем туда. Через несколько минут грибы можно добавить к овощам.

Филе минтая нарезаем кусочками. Рыбу, брокколи и стручки молодого горошка также помещаем к овощам. Через 2 минуты переворачиваем филе. Готовим еще в течение 8-10 минут. Готовое блюдо украшаем зеленью.

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