Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася закулісними кадрами з Надією Дорофєєвою та показала, як вони працювали над новим релізом.

Як відомо, під час війни Надя почала щільно працювати з Іриною, як продюсером, а її сольна творчість повністю перейшла українською мовою. Так, судячи з нових фото та відео, за лаштунками створення нового кліпу Дорофєєвої було по-справжньому спекотно, а співачка викладалася по максимуму. Особливо захоплює її гра на барабанах.

У підписі до публікації Горова розповіла, як захоплюється Дорофєєвою: "Для мене справжній топовий артист - це не лише про музику та пісні, цього не достатньо. Це, в першу чергу, про особистість. Наповнену та глибоку. Про шалену енергію, про здатність перевтілюватися та швидко навчатися новому, навіть якщо мова про музичний інструмент. @nadyadorofeeva, ти моя зіронька! Вітаю з релізом кліпу. Твоя здатність дивувати та вражати надихає мене бути найвідданішою твоєю фанаткою. Дякую команді за круту роботу".

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