Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась закулисными кадрами с Надей Дорофеевой и показала, как они работали над новым релизом.

Как известно, во время войны Надя стала плотно работать с Ириной, как продюсером, а ее сольное творчество полностью перешло на украинских язык. Так, судя по новым фото и видео, за кулисами создания нового клипа Дорофеевой было по-настоящему жарко, а певица выкладывалась по максимуму. Особенно восхищает ее игра на барабанах.

В подписи к публикации Горовая рассказала, как восхищается Дорофеевой: "Для меня настоящий топовый артист – это не только о музыке и песнях, этого недостаточно. Это, в первую очередь, о личности. Наполненный и глубокий. О безумной энергии, о способности перевоплощаться и быстро учиться новому, даже если речь идет о музыкальном инструменте. @nadyadorofeeva, ты моя звездочка! Поздравляю с релизом клипа. Твоя способность удивлять и поражать меня вдохновляет быть самой преданной твоей фанаткой. Спасибо команде за крутую работу".

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