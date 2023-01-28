На своїй сторінці в Instagram Катя опублікувала завершальний пост про проєкт «Холостяк».

"12 випусків ви спостерігали за тим, як будувались романтичні стосунки дівчат з холостяком та дружні – між собою, як проходили побачення та з’ясування інтриг 😁. А також, врешті, як розвивалась наша з Алексом історія і що з цього вийшло. Про це вже було дуже багато сказано. Та життя проєкту – це не лише холостяк та дівчата. За ним стоїть величезна команда дуже працьовитих та відданих роботі людей, без яких нічого б не було. Тому цей текст я хочу присвятити саме їм. ❤️", — пише Катерина Лозовицька.

Модель подякувала знімальній групі, редакторам шоу.

"А моїй любій Маші Смирновій за те, що не дала втратити свідомість від хвилювань у фіналі. Та що там.. сказати вам чесно, вона тримала мій дах весь проєкт, щоб не з’їхав. 😁 Ніколи не забуду як Маша одним поглядом могла сказати: «А ну зібралась швидко!». І я збиралась. 😁 Найкращому ведучому Григорію Решетніку. Ти був завжди як промінчик світла на наших диванних посиденьках. Тільки би трошки менше конкурсів. 🤏🏻😁", — жартує Катя.

Окремо вона подякувала візажистам та стилістам, які допомагали вдало підкреслити виграшні сторони кожної дівчини.

"І всім-всім-всім, хто став для мене частинкою життя на проєкті і після нього. Я ніколи не забуду цей період і вдячна Всесвіту за можливість знати таких прекрасних людей як ви. ❤️", — наголосила Лозовицька.

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