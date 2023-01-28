На своей странице в Instagram Катя опубликовала завершающий пост о проекте «Холостяк».

"12 выпусков вы наблюдали за тем, как строились романтические отношения девушек с холостяком и дружественные – между собой, как проходили свидания и выяснение интриг 😁. А также, наконец, как развивалась наша с Алексом история и что из этого вышло. Об этом уже было очень много сказано. Но жизнь проекта – это не только холостяк и девушки. За ней стоит огромная команда очень трудолюбивых и преданных работе людей, без которых ничего бы не было. Поэтому этот текст я хочу посвятить именно им. ❤️", — пишет Екатерина Лозовицкая.

Модель поблагодарила съемочную группу, редакторов шоу.

"А моей любимой Маше Смирновой за то, что не дала потерять сознание от волнений в финале. Да что там.. сказать вам честно, она держала мою крышу весь проект, чтобы не уехала. 😁 Никогда не забуду как Маша одним взглядом могла сказать: «А ну собралась быстро!». И я собиралась. Лучшему ведущему Григорию Решетнику. Ты был всегда как лучик света на наших диванных посиделках. Только бы немного меньше конкурсов. 🤏🏻😁", — шутит Катя.

Отдельно она поблагодарила визажистов и стилистов, которые помогали удачно подчеркнуть выигрышные стороны каждой девушки.

"И всем-всем-всем, кто стал для меня частицей жизни на проекте и после него. Я никогда не забуду этот период и благодарна Вселенной за возможность знать таких прекрасных людей как вы. ❤️", - подчеркнула Лозовицкая.

Напомним, "Холостяк" Алекс Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, что Алекс Топольский после финала шоу показал главную женщину своей жизни.