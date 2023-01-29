Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому продемонструвала кілька білих образів.

Як відомо, Наталка велика цінителька білого кольору, особливо в одязі. У неї безліч знімків у соцмережі, на яких зірка позує в білому вбранні. Так, цього разу вона влаштувала справжню примірку, в якій продемонструвала шість образів, і всі вони білі та дуже стильні.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Про мою любов до білого уже ходять легенди, але кажу вам факт: біле можна носити щодня, і нічого складного у цьому немає. Всі луки від ..., один з моїх найулюбленіших украінських брендів" .

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео актриси:

"І в кожному вбранні ви прекрасні!"

"О, третій взагалі вогонь".

"Шикарна. Наталя, а сумочка у 6-й цибулі, теж цього бренду?".

"Третій варіант".

"Красуня!".

"Вам підходить. Кожне вбрання просто неперевершено".

"Красуня".

"Яка красуня, ви у всьому хороша".

"Білий універсальний колір!"

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