Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому продемонструвала кілька білих образів.
Як відомо, Наталка велика цінителька білого кольору, особливо в одязі. У неї безліч знімків у соцмережі, на яких зірка позує в білому вбранні. Так, цього разу вона влаштувала справжню примірку, в якій продемонструвала шість образів, і всі вони білі та дуже стильні.
У підписі до публікації Денисенко написала: "Про мою любов до білого уже ходять легенди, але кажу вам факт: біле можна носити щодня, і нічого складного у цьому немає. Всі луки від ..., один з моїх найулюбленіших украінських брендів" .
Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео актриси:
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"І в кожному вбранні ви прекрасні!"
"О, третій взагалі вогонь".
"Шикарна. Наталя, а сумочка у 6-й цибулі, теж цього бренду?".
"Третій варіант".
"Красуня!".
"Вам підходить. Кожне вбрання просто неперевершено".
"Красуня".
"Яка красуня, ви у всьому хороша".
"Білий універсальний колір!"
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