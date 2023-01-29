Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором продемонстрировала несколько белоснежных образов.

Как известно, Наталка большая ценительница белого цвета, особенно в одежде. У нее множество снимков в соцсети, на которых звезда позирует в белых нарядах. Так, в этот раз она устроила настоящую примерку, в которой продемонстрировала шесть образов, и все они белоснежные и очень стильные.

В подписи к публикации Денисенко написала: "О моей любви к белому уже ходят легенды, но говорю вам факт: белое можно носить каждый день, и ничего сложного в этом нет. Все луки от ..., один из моих самых любимых украинских брендов".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео актрисы:

"И в каждом наряде вы прекрасны!".

"О, третий вообще огонь".

"Шикарная. Наталья, а сумочка в 6-м луке, тоже этого бренда?".

"Третий вариант".

"Красавица!".

"Вам подходит. Каждый наряд просто непревзойденно".

"Красотка".

"Какая красавица, вы во всем хороша".

"Белый универсальный цвет!".

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