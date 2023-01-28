Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове фото у незвичайному образі та написала просте побажання шанувальникам.
Як видно, на новій чорно-білій фотографії Світлана знята у просторій кімнаті з гарним інтер'єром, вона присіла на якусь поверхню, схожу на стіл. Перед камерою артистка з'явилася у світлому вбранні – штанах та вільній сорочці – який прикриває всю красу. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.
У підписі до публікації Лобода написала: "Бажаю нам усім гарного спокійного дня". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Ви неймовірна".
"Найулюбленіша".
"Найкраща".
"Дякую вам також".
"Неймовірна".
"Прекрасного дня тебе".
"Прекрасного дня, Світлана Сергіївна".
"Чудового дня, наша красуня".
"Дякую, і вам спокійного і прекрасного дня".
"Нехай цей і наступні дні приносять нам якнайбільше хороших новин і надії на те, що все буде добре".
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