Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове фото у незвичайному образі та написала просте побажання шанувальникам.

Як видно, на новій чорно-білій фотографії Світлана знята у просторій кімнаті з гарним інтер'єром, вона присіла на якусь поверхню, схожу на стіл. Перед камерою артистка з'явилася у світлому вбранні – штанах та вільній сорочці – який прикриває всю красу. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Лобода написала: "Бажаю нам усім гарного спокійного дня". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ви неймовірна".

"Найулюбленіша".

"Найкраща".

"Дякую вам також".

"Неймовірна".

"Прекрасного дня тебе".

"Прекрасного дня, Світлана Сергіївна".

"Чудового дня, наша красуня".

"Дякую, і вам спокійного і прекрасного дня".

"Нехай цей і наступні дні приносять нам якнайбільше хороших новин і надії на те, що все буде добре".

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