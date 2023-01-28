Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и написала простое пожелание поклонникам.

Как видно, на новой черно-белой фотографии Светлана запечатлена в просторной комнате с красивым интерьером, она присела на какую-то поверхность, похожую на стол. Перед камерой артистка пояивлась в светлом наряде – брюках и свободной рубашке – который прикрывает все прелести. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Лобода написала: "Желаю нам всем хорошего спокойного дня". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Вы невероятная".

"Самая любимая".

"Лучшая".

"Спасибо, вам так же".

"Невероятная".

"Прекрасного дня тебя".

"Прекрасного дня, Светлана Сергеевна".

"Прекрасного дня, наша красотка".

"Благодарю, и вам спокойного и прекрасного дня".

"Пусть этот и последующие дни приносят нам как можно больше хороших новостей и надежды на то, что все будет хорошо".

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