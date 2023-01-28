Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася чарівним відео, як виявилося, з її візиту до рідного села на Вінниччині.

У короткому ролику Іванна неспішно гуляє зимовим садом, мабуть, вона повернулася до місця, де народилася – село Рахни-Лісові. Перед камерою телезірка з'явилася у світлому спортивному костюмі, поверх якого накинула теплий пуховик. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та смуток.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: " Ніяких дзвінків та телефону. Лиш насолоджуюся повітрям рідного дому. Ці моменти безцінні". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео телезірки:

"Коли їду додому до батьків, серце вискакує з грудей, мені перехоплює повітря. Тому що рідна хата назавжди в серці, рідна хата, рідні стіни, люди, друзі, знайомі, сусіди, вулиця, школа, магазини, повітря, все інше".

"Так, Іванно, бо рідна хата – це колиска дитинства, там завжди буде найсмачніше, наймиліше і тепле".

"З поверненням додому".

"Будеш головою сільради, коли все закінчиться!"

"Красуня".

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