Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась очаровательным видео, как оказалось, из ее визита в родное село на Виннитчине.

В коротком ролике Иванна неспешно гуляет зимним садом, видимо, она вернулась в место где родилась – село Рахны-Лесные. Перед камерой телезвезда пояивлась в светлом спортивном костюме, поверх которого накинула теплый бежевый пуховик. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и грусть.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Никаких звонков и телефона. Только наслаждаюсь воздухом родного дома. Эти моменты бесценны". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео телезвезды:

"Когда еду домой к родителям, сердце выскакивает из груди, мне перехватывает воздух. Потому что родной дом навсегда в сердце, родной дом, родные стены, люди, друзья, знакомые, соседи, улица, школа, магазины, воздух, все остальное".

"Да, Иванна, потому что родной дом – это колыбель детства, там всегда будет самое вкусное, милое и теплое".

"С возвращением домой".

"Будешь главой сельсовета, когда все закончится!".

"Красотка".

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