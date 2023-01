Нещодавно Тіна Кароль розповіла, що вирішила разом із українським брендом One by One представила свою першу колекцію одягу. Розробляючи вбрання півроку, артистка вирішила виручені від продажу кошти на допомогу українських захисниць.

Таким чином артистка бажає допомогти із закупівлею термоодягу для жінок, які служать у ЗСУ.

«Купуючи колекцію, ти стаєш частиною важливого марафону з утеплення дівчат на фронті, які служать у ЗСУ» - поділилася Тіна. Вона також представила кілька варіантів нарядів, зробивши спеціальний фотосет.

Проте українкам було що сказати з приводу нарядів:

«Колготки ЗСУ це навіть не кринж, це просто неповага та абсолютне нерозуміння того, що відбувається. Ганьба; Ідея вау, але для кого ці фасони зроблені 😢

Змішані почуття від цієї колекції; Та це жахіття, а не колекція. Краще просто скидати донати; ЗСУ на трусах ще не написали? Війна це тренд і бариги хочуть заробити на цьому якнайбільше 🤦‍♂️

Забула додати: дівок утеплять, і мій гаманець поповнять! Гарне прикриття благодійності! Кому війна, а кому нажива!!».

