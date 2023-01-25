Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала фото "из прошлой жизни", и таким образом присоединилась к сетевому флэш-мобу на поддержку поставок в Украину немецких танков Leopard 2.
На новых снимках в профиле Катя показала свои "леопардовые" образы. Так, на первом фото она престала в ярком зеленом пиджаке с леопардовым принтом, а на втором – в красном платье с таким же узором. Собственно, в этом и суть челленджа – в соцсетях знаменитости публикуют снимки с элементами леопардового принта и ставят соответственный хэштег.
В подписи к публикации Осадчая написала: "Нашей стране нужны танки Leopard 2, мы призываем мир откликнуться, ведь следующими могут быть любая страна! Поддерживайте флэш-моб! Фото из прошлого, но так актуальны сейчас!".
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