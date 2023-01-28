Недавно Тина Кароль рассказала, что решила вместе с украинским брендом One by One представила свою первую коллекцию одежды. Разрабатывая наряды полгода, артистка решила вырученные от продажи средства отправить на помощь украинских защитниц.
Таким образом артистка желает помочь с закупкой термоодежды для женщин, служащих в ВСУ.
«Покупая коллекцию ты становишься частью важного марафона по утеплению девушек на фронте, служащих в ВСУ» - поделилась Тина. Она представила также несколько вариантов нарядов, сделав специальный фотосет.
Однако украинкам было что сказать по поводу представленных нарядов:
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«Колготки ВСУ это даже не кринж, это просто неуважение и абсолютное непонимание происходящего. Позор; Идея вау, но для кого эти фасоны сделаны 😢
Смешанные чувства от этой коллекции; Да это ужас, а не коллекция. Лучше просто сбрасывать донаты; ВСУ на трусах еще не написали? Война это тренд и барыги хотят заработать на этом как можно больше 🤦♂️
Забыла добавить: девок утеплят, и мой кошелек пополнят! Хорошее прикрытие благотворительности! Кому война, а кому нажива!!».
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