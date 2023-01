Недавно Тина Кароль рассказала, что решила вместе с украинским брендом One by One представила свою первую коллекцию одежды. Разрабатывая наряды полгода, артистка решила вырученные от продажи средства отправить на помощь украинских защитниц.

Таким образом артистка желает помочь с закупкой термоодежды для женщин, служащих в ВСУ.

«Покупая коллекцию ты становишься частью важного марафона по утеплению девушек на фронте, служащих в ВСУ» - поделилась Тина. Она представила также несколько вариантов нарядов, сделав специальный фотосет.

Однако украинкам было что сказать по поводу представленных нарядов:

«Колготки ВСУ это даже не кринж, это просто неуважение и абсолютное непонимание происходящего. Позор; Идея вау, но для кого эти фасоны сделаны 😢

Смешанные чувства от этой коллекции; Да это ужас, а не коллекция. Лучше просто сбрасывать донаты; ВСУ на трусах еще не написали? Война это тренд и барыги хотят заработать на этом как можно больше 🤦‍♂️

Забыла добавить: девок утеплят, и мой кошелек пополнят! Хорошее прикрытие благотворительности! Кому война, а кому нажива!!».

Напомним, "Все леопарды наши": звезда "1+1" Витвицкая очаровала образами на волне сетевого тренда.

Как сообщала Politeka, "У нас нет выбора": "леопардовый" Анатолий Анатолич рассказал, в чем уникальность украинцев во время войны.

Также Politeka писала, что "Фото из прошлого": Осадчая присоединилась к "леопардовому" флэш-мобу, показав яркие образы.