Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные снимки в "леопардовых" образах на волне сетевого челленджа, суть которого привлечь внимание к поставкам немецких танков Leopard 2 в Украину.

Так, на первой фотографии Соломия запечатлена где-то в закулисье телеканала. Перед камерой она пояивлась в стильном платье леопардового узора, которое красиво подчеркнуло ее женственные формы. Волосы телезвезды распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и милая улыбка. На втором снимке Соломия сфотографировала себя, видимо, где-то в путешествии. На ней темный наряд и "леопардовые" солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Витвицкая написала: "Присоединяюсь к флэш-мобу #freetheleopards! Украине нужны эти котики! P.S фотографии архивные". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новый пост телеведущей:

"Тигровая красавица".
"Бомба. Красивая".
"Красотка".
"Вы сногсшибательная".
"Красавица".
"Ух, хорошенькая!".
"Красотка".
"Тренд 2023. Мне нравится".
"Прекрасная".
"Все леопарды наши".
"Класс".

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