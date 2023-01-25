Популярная украинский телеведущий, интервьюер и блогер Анатолий Анатолич, который отметился особой враждебностью к украинским звездам-предателям, часто делится с поклонниками в Instagram новостями и подробностями своей жизни. Так, в этот раз шоумен опубликовал забавное фото, которым решил присоединиться к сетевому флэш-мобу на поддержку поставки в Украину танков Leopard 2.
Стоит отметить, что к этому челленджу Анатолий подошел весьма креативно. Пока другие украинские селебрити публикуют снимки в образах с леопардовым принтом, Анатолич прифотошопил свою голову к снимку с бегущим животным – леопардом. Выглядит это весьма забавно и креативно.
И именно об уникальности и креативности украинцев во время войны интервьюер рассказал в своем посте: "Единственное свое фото в леопардовом, которое я нашел. Крым. 2013 год. Да, нам действительно нужно все, что нам обещают по вооружению, и это нам нужно для победы. И да, мы самая креативная нация на планете сейчас. Потому что у нас нет выбора. Поэтому и такие креативные, и смелые, и непобедимые. И да, уверен скоро снова сделаю такое фото в Крыму".
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