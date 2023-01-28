Маша Єфросиніна висміяла рішення внести її до списку терористів і показала свою відповідь.

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна показала, як її внесли до російського реєстру терористів та екстремістів. Реєстр опублікований на росфінмоніторингу. Також картку Єфросініної внесено до бази розшуку МВС Росії, що потішило артистку.

Після новин про внесення до списку «терористок» на думку Росії, артистка вирішила пожартувати з ситуації і записала ще одне відео після новини.

Якщо спочатку вона пожартувала і написала, як багато її привітали самі українці, висміявши злочинців з Росії, то цього разу вже записала домашнє відео з маскою на обличчі.

"Тєрорістка в дєйствії" - саркастично написала ведущая под кадрами.

Зазначимо, Маша Єфросиніна займається своїм фондом допомоги жінкам, які постраждали від російських злочинців. Рятуючи моральний дух постраждалих жінок, які бували в полоні, пережили окупацію, постраждали від насильства або втратили рідних, зірка часто розповідає про жах того, що відбувається.

При цьому в Росії зірку вирішили навіть нібито оголосити в розшук, продовжуючи свої злочини.

"Друзі, новини бачу. Все бачу, дякую за привітання - їх більше ніж у день народження! Слава Україні", - додала Маша.

Після цього Маша показала дані, які внесли про Машу до своєї бази. Там було зазначено, що Єфросиніна українка, яка народилася у Кримській області у місті Керч.

"Ні, ну які котики. Ну правильно ж усі пишуть, коли хочуть. Керч – Україна", - написала Маша.

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