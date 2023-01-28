Маша Ефросинина высмеяла решение внести ее в список террористов и показала "ответочку".

Популярная телеведущая Маша Ефросинина показала, как ее внесли в российский реестр террористов и экстремистов. Реестр опубликован на самый росфинмониторинга. Также карточка Ефросининой внесена в базу розыска МВД россии, что позабавило артистку.

После новостей о внесении в список «террористок» по мнению рф, артистка решила подшутить над ситуацией и записала ещё одно видео после новости.

Если сначала она отшутилась и написала, как много ее поздравили сами украинцы, высмеяв преступников из рф, то в этот раз уже записала домашнее видео с маской на лице.

"Тєрорістка в дєйствії" - саркастично написала ведущая под кадрами.

Отметим, Маша Ефросинина занимается своим фондом помощи женщинам, пострадавшим от российских преступников. Спасая моральный дух пострадавших женщин, которые бывали в плену, пережили оккупацию, пострадали от насилия или потеряли родных, звезда часто рассказывает об ужасах происходящего.

При этом в рф звезду решили даже якобы объявить в розыск, продолжая свои преступления.

"Друзья, новости вижу. Все вижу, спасибо за поздравления - их больше чем в день рождения! Слава Украине", - добавила Маша.

После этого Маша показала данные, которые внесли о Маше в свою базу. Там было отмечено, что Ефросинина украинка, которая родилась в Крымской области в городе Керчь.

"Не, ну какие котики. Ну правильно ж все пишут, когда хотят. Керч - Украина", - написала Маша.

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